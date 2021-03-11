11 Mart 2021, Perşembe
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THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya alınan İstanbul-Batum seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı

THY Tiflis Ofisi'nden alınan bilgiye göre, THY, Batum'a yönelik uçuşlarını Mart 2020'de askıya almıştı.

İstanbul-Batum seferleri, dün Batum Uluslararası Havalimanı'na inen THY uçağı ile yeniden başladı.

Gürcistan hükümetinin şubatta aldığı karara göre, Türk vatandaşları, aşı raporu getirmeden sadece negatif PCR test sonucuyla Gürcistan'a giriş yapabiliyor.

Ülkeye sadece negatif PCR testi ile girebilen yabancılar, 3'üncü gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptırmak zorunda.

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