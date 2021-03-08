ABD Yunanistan'ı silahlandırıyor! Türkiye sınırında tehlikeli oyun

İlk kez 1990 yılında imzalanan, ardından 5 Ekim 2019'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın imzaladığı bir protokol ile güncellenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması; ABD'nin ülkedeki her askeri tesisi kullanmasına olanak vermiş, Girit'teki Suda Üssü'nün genişletilmesini, Stefanovicio, Larissa ve Alexandroupoli üslerinin altyapısının ABD'ye sağlanmasını ve Dedeağaç'a bir deniz üssü kurulmasını karara bağlamıştı.

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