Son dakika: İllerde yeniden kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İLLERDE YENİDEN KAPANMA OLACAK MI?

(Mutasyonlu virüsün yayılımı) Tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var.

(Kademeli normalleşme adımları) Şartları zorlayacağız. Aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz. Ama risk olursa süreci devam ettireceğiz.