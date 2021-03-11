ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmesi Yunanistan'da bayram havası yarattı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Washington'da endişeye yol açtığını aktaran Bakan Blinken, "Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli" deyip ekledi:

"Uluslararası hukukun ya da S-400 vakasında olduğu gibi NATO müttefiki taahhütlerinin ihlal edildiğini değerlendirdiğimiz Türkiye'nin de atmış olduğu adımlar dahil olmak üzere tüm adımlara dikkat çektik.