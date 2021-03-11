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ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmesi Yunanistan'da bayram havası yarattı

Doğu Akdeniz ve krizlerinde 'ye karşı olan ABD, Yunanistan'ın hukuksuz davranışlarını desteklemeye devam ediyor. ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmesi Yunan basınında sevinçle karşılandı.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021
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ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmesi Yunanistan'da bayram havası yarattı

ABD uçak gemisinin Akdeniz'e giriş yaptığı saatlerde binlerce kilometre uzaklıktaki savaş uçaklarının da 'ye karşı havalanacağı açıklandı. Diplomasi alanında ise gece yarısı yapılan açıklamalar fırtına koparacak.

Arap coğrafyasından ABD'ye kadar dünyanın her yerinden Türkiye korkusuyla müttefik bulan Yunanistan, Ankara ile istikşafi müzakerelerin 16 Mart'ta Atina'da yapılacağını resmen duyurdu. Beş yıl aradan sonra gerçekleşen ir önceki randevu, İstanbul'daydı.

TÜRKİYE VE KIBRIS SORULARINA YANIT

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Kongre üyelerinden gelen Türkiye ve sorularına yanıt verdi. Blinken, Kıbrıs'ta Ankara'nın aksine Washington'ın federasyonu destekleyeceğini ve doğrudan rol alacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Washington'da endişeye yol açtığını aktaran Bakan Blinken, "Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli" deyip ekledi:

"Uluslararası hukukun ya da S-400 vakasında olduğu gibi NATO müttefiki taahhütlerinin ihlal edildiğini değerlendirdiğimiz Türkiye'nin de atmış olduğu adımlar dahil olmak üzere tüm adımlara dikkat çektik.

Son haftalarda olumlu gelişmelerden biri bölgede tansiyonun düşmesi oldu. Türkiye daha verimli bir şekilde ilerlemek amacıyla AB ile ve diğer taraflarla diyaloga girdi. Buna destek veriyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesine yardımcı olmaya çalışmayı da sürdüreceğiz."

UÇAK GEMİSİ GİRİT YOLUNDA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu cümleleri uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın Cebeli Tarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girdiği dakikalarda kurdu. Uçak gemisinin ilk rotası, Girit Adası'ndaki Suda Üssü olacak.

Yunan fırkateyni Psara halihazırda ABD filosuyla Akdeniz'de birlikte seyrediyor, bir denizaltı da devreye girecek. Suda'da birkaç gün geçirecek ABD filosu, Yunan donanması ve savaş uçaklarıyla birlikte tatbikata girişecek.

YUNAN MEDYASINDA MANŞET: BAYRAM ETTİLER

Yunan hava kuvvetlerinin ABD F-18'leriyle birlikte havalanmak için fırsat bulacağını yazan yerel medya, hem uçak gemisinin gönderilmesi hem de Blinken'ın açıklamalarıyla kendinden geçti. Haberlerde, Washington'ın Ankara'ya açık mesaj verdiği savunuldu.

Yunan medyası 'ABD: Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor', 'Blinken: ABD, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı provokatif faaliyetlerini eleştiriyor' ve 'Blinken'den Türkiye'ye: Yunan hava sahasını ihlal etmeyi durdurun' gibi başlıklarla haberi sundu.

SUUDİ ARABİSTAN ÇİZGİYİ AŞIYOR

Yunanistan'a Patriot füze savunma sistemi satmaya hazırlanan Suudi Arabistan ise, yine Girit'teki Suda Üssü'ne altı F-15 savaş uçağı gönderiyor. Suudi Arabistan'ın doğrudan Türkiye'yi hedef alan hamlesiyle jetler, Cumartesi günü adaya inecek.

Kathimerini gazetesi, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Girit'te 10 gün kalacağını, askeri ve teknik personelin çoktan Suda Üssü'ne ulaştığını yazdı. Yunanistan'ın bir başka müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri ise, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Suda'ya savaş uçağı göndermişti.

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