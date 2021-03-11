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Son dakika: Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alındı!

Son dakika haberi... 'da, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen 'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Son dakika: Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alındı!

'de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen 'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve ekipleri, 'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve 'in hayatını kaybetmesi, 'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

EKİPLER MUSTAFA Ö.'YÜ YAKALADI
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve takibini sürdüren ekipler, zanlı 'yü yakaladı.

Şüpheli emniyete götürülürken, yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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