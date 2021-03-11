Son dakika: Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alındı!

İstanbul Çekmeköy'de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.