10 Mart 2021, Çarşamba
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İstanbul'da hayvanat bahçesindeki Salih Memişoğlu cinayetinin sebebi ortaya çıktı!

'deki hayvanat bahçesinde ünlülerin hocası olarak bilinen ile arasında tartışma çıktı. Mustafa Öztürk, silahını çekip kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan Salih Memişoğlu ile O.F.Z. isimli vatandaş tüm çabalara rağmen hayata veda etti. kurtarılamadı. Hayvanat bahçesinin saldırıda hayatını kaybeden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun oğluna ait olduğu, saldırgan Öztürk’ün de bir süre burada işletmecilik yaptığı, daha sonra ilişkisinin kesildiği anlaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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İstanbul'da hayvanat bahçesindeki Salih Memişoğlu cinayetinin sebebi ortaya çıktı!

Son dakika haberler… üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan 'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi.

Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., 'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı.

Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan ile 'ye kurşun yağdırdı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

Olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Ö'yü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Salih Memişoğlu, ekranlarında yayınlanan dizisinin başrolü ile de bir araya gelmişti. Memişoğlu'ndan geriye ünlülerle çektirdiği bu kareler kaldı...

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