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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çekmeköy'deki silahlı kavgada Salih Memişoğlu da hayatını kaybetti Çekmeköy'deki silahlı kavgada Salih Memişoğlu da hayatını kaybetti Son dakika haberine göre; İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Giriş Tarihi: 09.03.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 16:58
Olay, saat 13.30 sıralarında Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi.
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İddiaya göre otomobiliyle hayvanat bahçesine gelen Mustafa Ö., içeride bulunan ve aralarında alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin ve O.Ö ile tartışmaya başladı.
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Çıkan kavgada Mustafa Ö., Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ile O.Ö'ye silahla ateş etti. Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı O.Ö ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.