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"Ünlülerin hocası" Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul ÇekmeKöy'deki hayvanat bahçesinde dün çıkan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, "ünlülerin hocası" olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı , Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö. ile ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu arasında tartışma çıkmıştı.

Çıkan tartışma sonrası Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı.

Olayda, Salih Memişoğlu ve bir kişi daha öldü. Memişoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Fatih Camii'ndeki cenazeye Memişoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ve çok sayıda ünlü iş insanı katıldı. Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Memişoğlu, Bağcılar, Kirazlı'da bulunan aile kabristanında defnedildi.

"BİR İYİYİ KAYBETTİK"

Cenazeye katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Memişoğlu'nun komşusu olduğunu belirterek, "Cenab-ı hak rahmet eylesin. Benim komşumdu. Uzun yıllar tanıştığımız ve hep iyi insan olarak tanıdığım bir insandı. Bugün bir iyiyi kaybettik. Mekanı Cennet olsun başımız sağ olsun." dedi.

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