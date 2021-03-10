"Ünlülerin hocası" Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

"BİR İYİYİ KAYBETTİK"



Cenazeye katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Memişoğlu'nun komşusu olduğunu belirterek, "Cenab-ı hak rahmet eylesin. Benim komşumdu. Uzun yıllar tanıştığımız ve hep iyi insan olarak tanıdığım bir insandı. Bugün bir iyiyi kaybettik. Mekanı Cennet olsun başımız sağ olsun." dedi.

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