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Kadına yönelik şiddetle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi...Kadına yönelik şiddetli ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Kadına yönelik şiddetle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kadına yönelik şiddetli ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şöyle denildi;

Kadına Yönelik Şiddetin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarında bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 19 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 09.03.2021 tarihli 56'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.

Kadına yönelik şiddet için komisyon! KADINA YÖNELİK ŞİDDET İÇİN KOMİSYON!

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