İlk koronavirüs vakasını üzerinden 1 yıl geçti! Sağlıkçılardan çağrı: Gelin Türkiye’yi maviye boyayalım





Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ali Kocataş: Çalışanlarımızın yüzde 20'si mücadele sırasında bu hastalığa yakalandı. Geçen bir yıl hepimiz için zor bir süreç oldu. Şu an yine İstanbul için önemli bir süreçteyiz.

Kısıtlamanın gevşemesiyle birlikte virüsün yayıldığını ve hasta sayısının arttığını görüyoruz. Eğer böyle giderse İstanbul'da tekrar kısıtlamalar başlayabilir. Ülkemizi tek renkte görmek istiyorsak evimizde, mahallemizde ve iş ortamımızda maske ve mesafe kurallarına özen gösterelim. Türkiye'mizi hep birlikte maviye boyayabiliriz.