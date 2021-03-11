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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "cep telefonunu" çağrısı

, Twitter hesabından yayımladığı fotoğraftaki bir okulda bulunan "cep telefonu köşesi"nin, cep telefonlarını elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabileceğine dikkati çekti.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan cep telefonunu çağrısı

Bakan Ziya Selçuk, bir okulda öğrencilerin dersten önce cep telefonlarını bıraktıkları rafı işaret ettiği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Cep telefonunu dersten önce buraya bırakıp derse katılan öğrencilerimiz, cep telefonunu elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabilir mi acaba?" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Anne babalar da evlerine şöyle bir köşe yapsalar ne çok şey değişir." değerlendirmesinde bulundu.

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