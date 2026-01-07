SDG için yolun sonu! Şam yönetiminden "temizlik" operasyonu: Sırada Deyrizor ve Rakka var
Suriye’de terör örgütüne Halep muhtırası! Şam yönetimi, PKK/YPG’nin ana gövdesini oluşturan SDG’nin Halep’teki mevzilerini meşru hedef ilan etti. A Haber’de konuşan uzmanlar, örgütün köşeye sıkıştığını vurgularken “Çözülme Halep’ten başladı, sırada Deyrizor ve Rakka var” mesajı verdi.
Suriye sahasında dengeler yeniden kuruluyor. Şam yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'ye tanınan sürenin dolmasıyla birlikte Halep'teki terör mevzilerini "meşru hedef" ilan etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen "Gereğini yaparız" mesajlarının ardından, bölgedeki kritik süreç A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı.
İşte Suriye'deki son gelişmeleri, Halep'te Şam yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'nin kolu SDG'ye karşı aldığı kararı ve uzmanların A Haber canlı yayınındaki değerlendirmeleri;
"HALEP’TEN BAŞLAYAN ÇÖZÜLME DEYRİZOR VE RAKKA İLE DEVAM EDECEK"
Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise 10 Mart’ta başlayan protokol sürecinin örgüt tarafından sabote edildiğine dikkat çekti. Orallı, "Tavrın sonu insan hayatı nasıl selamete, devletler açısından da durum gayet net bir şekilde ortada. 10 Mart gününden itibaren yıl sonuna kadar bir vakit verildi ve 8 maddelik protokole uyulması beklendi. En azından güven artırıcı önlemler bağlamında gümrük rejiminin Şam yönetimine devredilmesi ya da barajın kontrolünün devredilmesi veya petrol kaynaklarının sınır güvenliği hiçbiri olmadı. Bırakın silahların teslim edilmesini ve Şam yönetimine bağlı bir ordun içerisinde mündemiç olmayı adımın dahi atılmadığı bir alanın ardından kendilerine verilen süre doldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak çok net bir tavır geliştirdik. Hiçbir egemen devletin iç işlerine karışmayacağız ve devletlerin bu eşitlik perspektifi içerisinde kendi kararlarını alma hakkına sonuna kadar saygı göstereceğiz ama bir tarafta meşru bir Şam yönetimi var, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan bir Şahra Cumhurbaşkanlığı heyeti var, diğer tarafta ise terör örgütü olduğuna dair en ufak bir şüphenin uluslararası alanda dahi olmadığı PKK YPG yapılanması ve onun bir çatı örgütü olarak SDG birimleri var." ifadeleri ile sahadaki askeri hareketliliğin ve istihbarat operasyonlarının detaylarını aktardı.
Orallı, Halep’teki operasyonların bir "temizlik" süreci olduğunu ve genişleyeceğini ifade ederek; "An itibariyle Halep'te yani kritik el Makşut noktasından yukarıya doğru giden bölümde SDG'nin orada geliştirdiği birtakım kendince ordu gelişimleri, sivil halka zarar vermeyi içeren hastane baskınlarını içeren okullarda eğitime ara verme sürecine kadar vatandaşı dayattıkları bir alandan bir an evvel çıkmak çıkarılma zorunluluğu vardı Şam yönetimi açısından. Ve 1 Ocak günü itibariyle bu düğmeye basıldı, aradan daha bir hafta bile geçmeden ilk operasyonlar gelmeye başladı. Israrla vurgulamak isterim Suriye'de çok değerli dostlarımız var, her dakikada bilgi alıyoruz kendilerinden. Sivil halka yönelik bir operasyon yok. O bölgede sivil olarak adlandırılan kişilerin doğrudan PKK içerisinde pozisyon alan, YPG terör örgütüne yakın isimler olduğu herkes tarafından biliniyor. Şam istihbaratı da Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat birimleri de sahada yapmış olduğu o akıllıca faaliyetler bağlamında isimleri ortaya koydular. Ve şimdi bu isimler tek tek hedef alınıyor. An itibariyle Halep'te SDG'nin çözülmesinin Halep'ten başladığını ve uyarı mahiyetinde söylüyorum bunun devamının önce Deyrizor'da ardından Haseke'de ve Rakka'da geleceğini anlamaları için Merve hanım sanırım birkaç haftaları daha kaldı." şeklinde konuştu.
"SDG DIŞ GÜÇLERE UMUT BAĞLAYARAK KÖTÜ BİR SINAV VERDİ"
Suriye ordusunun Halep’te SDG mevzilerini hedef ilan etmesini değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, terör örgütünün ABD ve İsrail tarafından bir pazarlık unsuru olarak kullanıldığını vurguladı.
Övür, süreç hakkında, "Beklenen bir karar aslında yani bu sonuçta biliyorsunuz geçen yılın sonuna kadar süre verilmişti SDG'nin uyum sağlaması entegrasyonu için ama öyle bir dış koşullar vardı ki işte İsrail'in kışkırtması, ABD'nin bir kesiminin Sentkom eksenli yapıların sürekli SDG'yi orada bir pazarlık unsuruna dönüştürmesi, Suriye'nin içini karıştırmak Dürziler işte Nusayriler ve SDG üzerinden bir parçalı Suriye fotoğrafı ortaya çıkartmak için bir çaba harcayan güçler vardı. Tabii talihsizlik ya da şöyle söyleyeyim yani Suriye'nin geleceği açısından hatta Türkiye'nin Türkiye terörsüz Türkiye projesini gerçekleştirmek açısından bir gönüllü birlikteliğin olması gerekirdi. SDG burada dış güçlere biraz umut bağlayarak gerçekten kötü bir sınav verdi. Geleceğimiz nokta da o yüzden de bu bugün Suriye yönetiminin aldığı karar bu açıdan da anlamlıdır. Başka çare bırakmadılar çünkü hakikaten entegrasyon gönüllü olması gereken bir süreçti. Siyasetin seyrini öngörerek alınması gereken bir çabaydı. Ama bunu pazarlığa dönüştüren bir SDG PKK aklı var ki bu hakikaten hem Suriye'nin geleceği açısından hem Türkiye'nin geleceği açısından hem de bölgenin terörsüz bir noktaya gitmesi açısından çok kritik bir durumdu." dedi.
Övür, yönetimin sertleşen tavrına karşılık örgütün geri adım atabileceğini belirterek, "Bu sert tavrı görünce gerçekten kararlı bir tavır yönetimden gelen tavır sabırla beklediler bugüne kadar. O tavır netleşince açığa çıkınca büyük ihtimalle geri adım atacaklar diye düşünüyorum. Öcalan'ın 28 Şubat açıklamasının da tersinde bir durumdur. Bu zemini, bu fırsatı işte İsrail'in devreye girmesi konjonktürde küresel konjonktürdeki boşluklar böyle bir fırsat doğuruyor ama önümüzdeki on yıllara bakınca halklar arasındaki ilişkiye büyük zarar veriyor. Şimdi bunu görmüyorlar ne yazık ki. Bu sadece Suriye'yi etkilemeyecek. Bu doğal olarak Türkiye'yi de etkileyecek bu doğal olarak Irak'ı da etkileyecek çünkü üç bölgede de Kürtler var. Kürtler üzerinden siyaset yapan bu fırsatçı siyasi akıl ne yazık ki bu geleceği görmüyor." ifadelerini kullandı.
