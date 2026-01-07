SDG için yolun sonu! Şam yönetiminden "temizlik" operasyonu: Sırada Deyrizor ve Rakka var

14:55 07 Ocak 2026

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise 10 Mart’ta başlayan protokol sürecinin örgüt tarafından sabote edildiğine dikkat çekti. Orallı, "Tavrın sonu insan hayatı nasıl selamete, devletler açısından da durum gayet net bir şekilde ortada. 10 Mart gününden itibaren yıl sonuna kadar bir vakit verildi ve 8 maddelik protokole uyulması beklendi. En azından güven artırıcı önlemler bağlamında gümrük rejiminin Şam yönetimine devredilmesi ya da barajın kontrolünün devredilmesi veya petrol kaynaklarının sınır güvenliği hiçbiri olmadı. Bırakın silahların teslim edilmesini ve Şam yönetimine bağlı bir ordun içerisinde mündemiç olmayı adımın dahi atılmadığı bir alanın ardından kendilerine verilen süre doldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak çok net bir tavır geliştirdik. Hiçbir egemen devletin iç işlerine karışmayacağız ve devletlerin bu eşitlik perspektifi içerisinde kendi kararlarını alma hakkına sonuna kadar saygı göstereceğiz ama bir tarafta meşru bir Şam yönetimi var, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan bir Şahra Cumhurbaşkanlığı heyeti var, diğer tarafta ise terör örgütü olduğuna dair en ufak bir şüphenin uluslararası alanda dahi olmadığı PKK YPG yapılanması ve onun bir çatı örgütü olarak SDG birimleri var." ifadeleri ile sahadaki askeri hareketliliğin ve istihbarat operasyonlarının detaylarını aktardı.

Orallı, Halep’teki operasyonların bir "temizlik" süreci olduğunu ve genişleyeceğini ifade ederek; "An itibariyle Halep'te yani kritik el Makşut noktasından yukarıya doğru giden bölümde SDG'nin orada geliştirdiği birtakım kendince ordu gelişimleri, sivil halka zarar vermeyi içeren hastane baskınlarını içeren okullarda eğitime ara verme sürecine kadar vatandaşı dayattıkları bir alandan bir an evvel çıkmak çıkarılma zorunluluğu vardı Şam yönetimi açısından. Ve 1 Ocak günü itibariyle bu düğmeye basıldı, aradan daha bir hafta bile geçmeden ilk operasyonlar gelmeye başladı. Israrla vurgulamak isterim Suriye'de çok değerli dostlarımız var, her dakikada bilgi alıyoruz kendilerinden. Sivil halka yönelik bir operasyon yok. O bölgede sivil olarak adlandırılan kişilerin doğrudan PKK içerisinde pozisyon alan, YPG terör örgütüne yakın isimler olduğu herkes tarafından biliniyor. Şam istihbaratı da Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat birimleri de sahada yapmış olduğu o akıllıca faaliyetler bağlamında isimleri ortaya koydular. Ve şimdi bu isimler tek tek hedef alınıyor. An itibariyle Halep'te SDG'nin çözülmesinin Halep'ten başladığını ve uyarı mahiyetinde söylüyorum bunun devamının önce Deyrizor'da ardından Haseke'de ve Rakka'da geleceğini anlamaları için Merve hanım sanırım birkaç haftaları daha kaldı." şeklinde konuştu.