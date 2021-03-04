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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere "hijyen" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa, çocuklar bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli" dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere hijyen çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere, öğrencilerin okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda destek olmaları çağrısında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa, çocuklar bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli."

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