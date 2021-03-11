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PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi! Teröristten "HDP'de ikinci katta oturan dayı" itirafı

Son dakika haberi... 'ın ilçesinde öldürülen terör örgütünün sözde özel güç sorumlusu Amara kod adlı 'nın üzerinden çıkan şifreli hafıza kartında PKK'nın uyuyan hücrelerinden biri daha yakalandı. Teröristin 'den otobüse binerek geldiği Diyarbakır'da il binasına giderek burada "Dayı" diye hitap edilen kişinin aracılığıyla örgüte katıldığı belirlendi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi! Teröristten HDP'de ikinci katta oturan dayı itirafı

'nin Yalımlı köyünde 4 ay önce öldürülen terör örgütünün sözde özel güç sorumlusu 'nın üzerinde terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivinin bulunduğu şifreli hafıza kartı bulundu.

HAFIZA KARTIN ŞİFRESİ KIRILDI

Şifreleri kırılarak çözümü yapılan hafıza kartında terör örgütünün uyuyan hücrelerinden kod adlı M.S'nin kişisel bilgileri, özgeçmiş raporu ile silahlı terörist kıyafetli fotoğrafları tespit edildi.

ŞEHRE GÖNDERMİŞLER!

Teröristin kalaşnikof, tabanca, sabotaj eylemlerinde kullanılmak üzere oto alarm sistemi, uzaktan kumandalı zamanlayıcı, telefon devresi eğitimleri ile birlikte ideolojik eğitim aldıktan sonra şehir merkezine gönderildiği belirlendi.

HDP İL BİNASININ İKİNCİ KATINDA OTURAN DAYI

Yakalanan terörist sorgusunda örgüte il binasından katıldığını belirterek, "Ele geçen bilgiler ve fotoğraflar bana aittir. Ailevi sorunlarım vardı.

Örgüte katılmaya karar verince İstanbul Sultanbeyli HDP il binasında Dicle adlı kadın bana Diyarbakır İl binasından katılım yapabileceğimi söyledi. Kocaeli Gebze'den otobüsle Diyarbakır'a geldim.

"İKİNCİ KATTAKİ DAYI!"

HDP İl binasının nerede olduğunu sordum. Binaya girer girmez karşılaştığım ilk kişiye PKK'ya katılmak için geldiğimi söyledim. O da beni binanın ikinci katında odası bulunan Dayı diye hitap ettikleri kişinin yanına götürdü.

Dayı telefonla taksi çağırdı ve Lice'ye gittik. İlk günden itibaren pişman oldum" dedi. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede M.S'nin 10 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

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