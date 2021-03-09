Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz'dan maskesiz hayat mesajı! Maskeler ne zaman çıkacak?

İki doz aşısını yaptıranlar 14 gün sonra maskeyi atabilir mi?

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan ve oldukça ses getiren araştırmaya göre; iki doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 14 gün bekleyip tam aşılı olan kişiler, yine aynı gruptaki kişiler ile kapalı ortamlar dahil her şartta maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir.

Yine bu gruptakiler ağır COVID-19 riski taşımayan, tek bir evden kişilerle maskesiz ve mesafesiz görüşebilir.