"Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi" izleyicileriyle buluşuyor!

Pandemi süreci, 17 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın önemini güçlü bir şekilde ortaya koydu. Tüm dünyada kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yapılabilecekleri aktarmanın en etkili yolu medya araçlarından geçiyor. Turkuvaz Medya Grubu ve INBUSINESS da bu misyonu üstlenerek Aralık 2020'de Küresel Umut Festivali platformunu kurdu.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



2021 yılının tamamına yayılan bir etkinlik takvimiyle yola çıkan "Küresel Umut Festivali" kapsamında Mart-Eylül ayları arasında 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na yönelik 10 webinar düzenlenecek; "Hedef 1 Milyon" platformu ile şirketlerin sürdürülebilirlik hikayeleri çekilecek özel videolarla 1 milyon kişiye ulaştırılacak ve her bir izlenme için bir ağaç dikilerek Küresel Umut Ormanı oluşturulacak. Ekim ayında ise dört gün sürecek Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik festivali düzenlenecek.



SÜRDÜRÜLEBİLİR HİKAYELER

Bu dev projenin ilk adımı olan Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi, "Umut Veren Kadınlar" ana temasıyla 10 Mart'ta başlıyor. Online olarak yapılacak etkinlik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle 5. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"ne odaklanıyor.



Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden olan cinsiyet eşitliği konusuna önemli bir katkı sağlaması beklenen etkinliğin açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk yapacak. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova da birer konuşma gerçekleştirecek.

NASIL BAŞARACAĞIZ?

"Umut Veren Kadınlar" etkinliği kapsamında üç panel düzenlenecek. İlk panelin ana temasını "Nasıl Başaracağız" oluşturuyor. İş dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı panelde başarılı örnekler ışığında 5. Amaç için Türkiye'nin yol haritasının nasıl olması gerektiği konuşulacak. "Nasıl Başaracağız?" panelinin moderasyonunu Turkonfed İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar yapacak. Panelin konuşmacıları ise Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ve Fark Holding Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter.

ŞAMDAN PLUS ÖZEL OTURUMU

İkinci panel ise Şamdan Plus Dergisi Özel Oturumu. Sanat, tasarım ve spor dünyasından önemli isimler kendi alanlarında yaşadıkları yolcukları anlatacak. Bu panelin moderasyonunu Burcu Esmersoy üstlenirken konuşmacıları ise Aslı Filinta, Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Göksu Üçtaş Şanlı olacak.



Umut Veren Kadınlar etkinliğinin son panelinin başlığı ise "Kadın Girişimciliği Güçlendirmek". Türkiye'de kadın girişimciliğinin nasıl güçlendirilebileceği ve geliştirilebileceğinin tartışılacağı panelin moderasyonunu Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar üstlenecek. Panelistler ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Temsilcisi ve Aydın Başkanı Esen Türker, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Genel Sekreteri Halil Fatih Akgül, KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli, KOSGEB Girişimcilik Destekleri Müdürü Bahar Erdoğan ve TurkishWIN Kurucu Başkanı Melek Pulatkonak.



Umut Veren Kadınlar Webinarı", 10 Mart Çarşamba günü saat 13:00'dan itibaren www.kureselumutfestivali.com adresinden ve INBUSINESS Dergisi Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

İŞTE PROGRAMIN DETAYLARI:







