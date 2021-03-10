Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'yi sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Ülkemizin enerji alanında nereden nereye geldiğine gelin kısaca bir göz atalım" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini gözler önüne seren bir video klip izletti.