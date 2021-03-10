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Başkan Recep Tayyip Erdoğan izletti! İşte Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini gözler önüne seren görüntüler

Meclis grup toplantısında konuşan Başkan , CHP'nin saldırılarına çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin enerji alanında nereden nereye geldiğine gelin kısaca bir göz atalım” ifadelerini kullanarak video klip izletti.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan izletti! İşte Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini gözler önüne seren görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'yi sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Ülkemizin enerji alanında nereden nereye geldiğine gelin kısaca bir göz atalım" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini gözler önüne seren bir video klip izletti.

Enerjiden nereden nereye! ENERJİDEN NEREDEN NEREYE!

Başkan Erdoğandan CHPye sert tepki! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT TEPKİ!

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