Başkan Erdoğan’dan “100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi” açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız. İstiklal Marşı ortak buluşma noktasıdır. Nasıl Sevr'i yırtıp attıysak bugün de ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz." dedi.