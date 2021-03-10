10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberine göre merkezli 3 kentte örgütü PKK'ya yardım ve yataklık etmek suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaları sürdürürken, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan aranan şüphelilere yönelik 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Van merkezli Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na getirildi.



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