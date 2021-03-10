Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

CHP zihniyetinin hükümet olduğu yıllara baktığımızda; bu ülkede enerji ne durumdaydı veya enerji potansiyelimiz neydi, şimdi ne oldu?

Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. Özellikle CHP zihniyeti mensupları yoğun bir tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza.