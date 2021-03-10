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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Papa ziyaretindeki skandal haritaya sert tepki! "Türkiye Cumhuriyeti hesabını soracaktır"

AK Parti Sözcüsü ’nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili ‘tepki gösterilmiyor’ eleştirilerine sert tepki gösterdi. Çelik örgüte ait paçavra haritaların Türkiye için hükmü olmadığını belirtirken “’nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. ” dedi. Ömer Çelik ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'nın Irak ziyaretinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edilmesine sert tepki gösterdi.

TEPKİMİZİ İFADE ETMİŞTİK

Papa'nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y'nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

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"ŞUURSUZ ZİHNİYET"

Asıl sorgulanması gereken 'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir.Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir

CUMHUR İTTİFAKI HEDEF ALINDI

Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, -dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur.

PAÇAVRALARIN HÜKMÜ YOKTUR

Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır.

YEDİ DÜVEL ŞAHİTTİR

Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir.

ŞUURSUZ ZİHNİYET

Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir.Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HESABINI SORACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur.

MİLLETİMİZ YAKINDA TAKİP ETMEKTEDİR

Paçavra haritaları esas alarak Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı şuursuzca sorgulamaya kalkanların, Doğu Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Libya'ya kadar gösterdiği duruşu da milletimiz yakından takip etmektedir.

PROJELERİ YOK HÜKMÜNDE KILACAĞIZ

Bizim esas aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatanımız hakkındaki her türlü paçavra haritayı, söylemi ve projeyi yok hükmünde kılmaya kudretimiz tamdır.

NE OLMUŞTU?

Papa Françesko'nun Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandal patlak verdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülmüştü.

AK Parti'den skandal haritaya tepki: Türkiye hesabını soracaktır |Video AK PARTİ'DEN SKANDAL HARİTAYA TEPKİ: TÜRKİYE HESABINI SORACAKTIR |VİDEO

Papa ziyaretinde harita kepazeliği! PAPA ZİYARETİNDE HARİTA KEPAZELİĞİ!

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