AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Papa ziyaretindeki skandal haritaya sert tepki! "Türkiye Cumhuriyeti hesabını soracaktır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Papa’nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili ‘tepki gösterilmiyor’ eleştirilerine sert tepki gösterdi. Çelik örgüte ait paçavra haritaların Türkiye için hükmü olmadığını belirtirken “Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. ” dedi. Ömer Çelik ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Papa'nın Irak ziyaretinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edilmesine sert tepki gösterdi.
TEPKİMİZİ İFADE ETMİŞTİK
Papa'nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y'nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.
"ŞUURSUZ ZİHNİYET"
Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir.Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir
CUMHUR İTTİFAKI HEDEF ALINDI
Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, -dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur.
PAÇAVRALARIN HÜKMÜ YOKTUR
Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır.
YEDİ DÜVEL ŞAHİTTİR
Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir.
ŞUURSUZ ZİHNİYET
Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir.Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HESABINI SORACAKTIR
Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur.
MİLLETİMİZ YAKINDA TAKİP ETMEKTEDİR
Paçavra haritaları esas alarak Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı şuursuzca sorgulamaya kalkanların, Doğu Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Libya'ya kadar gösterdiği duruşu da milletimiz yakından takip etmektedir.
PROJELERİ YOK HÜKMÜNDE KILACAĞIZ
Bizim esas aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatanımız hakkındaki her türlü paçavra haritayı, söylemi ve projeyi yok hükmünde kılmaya kudretimiz tamdır.
NE OLMUŞTU?
Papa Françesko'nun Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandal patlak verdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülmüştü.