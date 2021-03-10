TEPKİMİZİ İFADE ETMİŞTİK

Papa'nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y'nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

"ŞUURSUZ ZİHNİYET"

Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir.Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir