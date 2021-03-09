AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı konuştu! Mısır devleti ve halkıyla geçmişten gelen güçlü bağlarımız var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yapılan kritik MYK toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Çelik yaptığı açıklamada Mısır hakkında "Mısır önemli bir ülke. Mısır devleti ve halkıyla geçmişten gelen güçlü bağlarımız var. Mısır'la olan süreç, diplomatik ilişkilerin aksadığı neden olduğu bellidir." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile olan sürece de değinen Çelik Yunanistan'ın adımlarını takip ettiklerini belirtti. Usta Sanatçı Rasim Öztekin'in vefatına da değinen Çelik "Büyük sanatçıyı uğurlamada hepimiz hazır olacağız." dedi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadelede çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bitlis'te şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
RASİM ÖZTEKİN'İN VEFATI
Değerli sanatçımız Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Cenaze törenine, ben, Kültür Bakanımız, Numan Kurtulmuş ve Mahir Ünal katılacak. Büyük sanatçıyı uğurlamada hepimiz hazır olacağız.
DİYARBAKIR ANNELERİ
Diyarbakır annelerine verilen destek ya da verilmeyen destek arka planında vicdan nöbetine tutum değil bu çocukların geleceğine kimin nasıl düşündüğünü gösteren bir tavırdır.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne girerken maalesef canımızı çok yakan Samsun'da, Denizli'de vahşi olaylarla, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Kadına olan şiddete karşıyız dediğimizde birileri hemen çıkıp 'kadın erkek niye bölüyorsunuz' diyorlar. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmiş kesimin sistematik olarak yüzyıllar boyunca negatif ayrımcılığa uğramış olarak altını çizilmesi neden ayrımcılık olsun.
Kadına olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Emine Erdoğan hanımefendi çok güzel ifade etti, kadın her incindiğinde insanlık incinir. Tabii ki pozitif ayrımcılık yapılacak, yıllardır negatif ayrımcılığa uğramışlar. Bu bir kültürel duyarlılığı, hassasiyeti, aileden başlayarak erkek çocukların yetiştirilmesinden kullandığımız dile kadar bir sürü hassasiyeti göstermemiz gereken bir durumdur. Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz diyerek bu hassasiyeti sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanımız Kadın Kolları kongremizde açıkladı. Yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu konuda ne yapsak azdır. Bu mücadeleyi sürdürmeyi kararlı bir şekilde devam edeceğiz.
AŞILAMA SÜRECİ
Bütün dünyanın gıptayla baktığı aşılama sürecini başarıyla devam ettiriyoruz. En büyük takdiri, övgüyü sağlık çalışanlarımız hak ediyor. Maalesef muhalefet partilerinden hala gerçeklikle ilgisi olmayan, tamamen saplantıyla ortaya koyulan eleştiriler görüyoruz. Türkiye bu konuda son derece başarılı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. İnşallah bu belayı atlatma konusunda duyarlılığımızı arttıracağız.
PKK KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLARI KAÇIRIYOR
Terör örgütlerinin kadın meselesi konusundaki istismarı önemli bir konudur. DEAŞ terör örgütünün Ezidi kadınları köle olarak satması gibi meselesi. PKK'nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması son derece dikkat çekicidir. 1989 BM Çocuk Hakları'nda 15 yaşındaki çocukların asker olarak kullanılmayacağını ifade ediyor. ABD'nin yayınladığı insan ticareti raporunda PKK terör örgütünün özellikle Suriye kolu PYD/YPG küçük yaştaki çocukların zorla terör örgütü yapıldığı şekilde ciddi raporlamalar var.
Özellikle kadın istismarı, çocuk istismarı konusunda terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet geliştirilmesini bekliyoruz. 15 Mart'ta gençlik kolları, 24 Mart'ta büyük kongremiz gerçekleştirilmiş olacak. Gençlerimizin büyük oranda parti yönetimlerinde yer alması, diğer bütün kademeleri güçlü bir şekilde izlerini bırakmalarını son derece önemsiyoruz.
Gençlik kollarından yetişen arkadaşlarımız partimizin ana kademeleri ve diğer mekanizmalarında yer alması partimizin kapasitesini göstermesi açısından son derece kıymetli.
ARAP BİRLİĞİ'NİN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE BİLDİRİSİ
Arap Birliği'nin Türkiye'ye dönük olarak yayınladığı bildiriyi doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele, haklarını koruma meselesindeki girişimlerin Arap topraklarıyla hiçbir mesnedi yoktur. Türkiye her zaman Arap devletlerinin egemenliğini, esenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmuştur. Ama terör unsurlarını temizleyemiyorsa, Türkiye'ye yapılan saldırıların cevabını veremiyorsa bizim müdahale etmemiz kaçınılmazdır.
Bu kararlardan büyük üzüntü duyduğumuzu, bazı üllkelerin güdümünde alınan kararların doğru olmadığını ifade etmek istiyoruz.
YUNANİSTAN'IN FAALİYETLERİNİ NOT EDİYORUZ
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı faaliyetlerinin istikşafi görüşmelere rağmen devam ettirmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı kararına Yunanistan'ın memnuniyeti açıklamasını not ettiğimizi belirtmek isterim. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz.
Gerekli karşılıkları sahada ve diplomatik düzeyde vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Yunanistan Türkiye'ye karşı bir saldırganlık üretiyor. Yunanistan'ın müzakere masasında sonuç araması her şeyden daha kıymetlidir.
AB İLE FIRSAT PENCERESİ VAR
AB'ye pozitif gündemi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Macron'la bir video konferans gerçekleştirdi. Aynı şekilde sayın Merkel ile video konferans gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Şu anda önümüzde fırsat penceresi var. AB'nin açılan bu pozitif ajandayı daha da ilerleterek iyi işlere imza atması görüşümüzü yineliyoruz.
AVRUPA DEMOKRASİSİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT
Yunanların botları geri itilmesi, Cumhurbaşkanımız tarafından altı çizilerek belgeleri ile beraber iletilmiştir. AB içinde aşırı sağcıların ideolojik Berlin duvarları ördüğünü göreceksiniz. AB açısından doğru bir yaklaşım değildir bu. Fransa'da iç güvenlik yasası, İsviçre'de alınan kararlar aşırı sağın daha fazla merkeze yerleştiğini görüyor. Bu Avrupa demokrasileri için büyük bir tehdittir.
Avrupa için tehdit kendi içerisindeki aşırı sağcıların daha da ilerlemesine yol açan yanlış politikalardan kaynaklanıyor.
MISIR DETAYI
Mısır önemli bir ülke. Mısır devleti ve halkıyla geçmişten gelen güçlü bağlarımız var. Mısır'la olan süreç, diplomatik ilişkilerin aksadığı neden olduğu bellidir. Akdeniz'de yeni bir durum var. Sadece gaz meselesi değil, Suriye meselesi söz konusu olduktan sonra Akdeniz'de neredeyse bütün dünyanın savaş gemileri yerleşmişti. Hidrokarbon hareketlilik kıyıdaş ülkelerin ortak formüller bulması gerektiriyor. Mısır'la bunları konuşabilecek zeminlerimiz vardır. Türkiye geçmişteki ilkeli tutumundan vazgeçmiş değildir. Bu karşılıklı olarak aynı yaklaşımın söz konusu olmasına bağlıdır.
AFGANİSTAN ÖNEMLİ BİR ÜLKE
Taliban'la olan süreç açısından pek çok aşamadan geçildi. Afganistan bizim açımızdan önemli bir ülke. İstikrarın çok önemli olduğunu Türkiye'nin güvenliğini de etkileyen bir mesele olduğunu biliyoruz. 1 Mart'ı Türk-Afgan Dostluk Günü olarak kutluyoruz. Kalkınma yardımlarını yapıyoruz. En çok misafir ettiğimiz genç başka ülkelerden Afganistan'dan Türkiye'ye geliyor. Bütün bu çatışma çözümlerinde arabulucu olarak Türkiye aranılan bir ülke. Diplomatik kapasitesi bakımından.
Prensip olarak bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz. Türkiye aranılan, istenilen bir arabulucudur.
İDDİALAR TAMAMEN YANLIŞ
Türkiye'de antisemitizm veya husumet iddiaları tamamıyla yanlıştır. Cumhurbaşkanımız her konuşmasında antisemitizm meselesini eleştirmektedir. Bunu İslam düşmanlığı ile birlikte ele almaktadır. Hatta kendisini ziyaret eden Yahudi kuruluşlarına İslam düşmanlığı ile antisemitizmin birleştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye azınlık haklarını en çok teslim eden ülkelerin başında geliyor. Ben AB Bakanlığı döneminden biliyorum. Hala Atina'daki cami meselesi, bir AB ülkesininin başkenti meselesi hala sorunludur. Mabetlerimiz hala saldırı altındadır. Türkiye Yahudi ve Hıristiyanlara dönük sistematik bir nefret üreten politika, yaklaşım, siyasi orgazinasyon sözkonusu değildir.