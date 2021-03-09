KADINA YÖNELİK ŞİDDET

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne girerken maalesef canımızı çok yakan Samsun'da, Denizli'de vahşi olaylarla, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Kadına olan şiddete karşıyız dediğimizde birileri hemen çıkıp 'kadın erkek niye bölüyorsunuz' diyorlar. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmiş kesimin sistematik olarak yüzyıllar boyunca negatif ayrımcılığa uğramış olarak altını çizilmesi neden ayrımcılık olsun.

Kadına olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Emine Erdoğan hanımefendi çok güzel ifade etti, kadın her incindiğinde insanlık incinir. Tabii ki pozitif ayrımcılık yapılacak, yıllardır negatif ayrımcılığa uğramışlar. Bu bir kültürel duyarlılığı, hassasiyeti, aileden başlayarak erkek çocukların yetiştirilmesinden kullandığımız dile kadar bir sürü hassasiyeti göstermemiz gereken bir durumdur. Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz diyerek bu hassasiyeti sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Kadın Kolları kongremizde açıkladı. Yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu konuda ne yapsak azdır. Bu mücadeleyi sürdürmeyi kararlı bir şekilde devam edeceğiz.