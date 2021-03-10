10 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Son dakika: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Son dakika haberi... Başkan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu () toplantısı başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı başladı.

Toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Kritik savunma toplantısı KRİTİK "SAVUNMA" TOPLANTISI
Başkan Erdoğandan CHPye sert tepki! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT TEPKİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA