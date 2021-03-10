Son dakika: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı başladı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı başladı.
Toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.