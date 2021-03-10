10 Mart 2021, Çarşamba
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama

(Kovid-19) testi pozitif çıkan Prof. Dr. ’ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

"HOCAMIZIN DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Orhan; "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Mart 2021 tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

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