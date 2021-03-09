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Son dakika: Andrey Karlov suikatında karar verildi!

Son dakika haberleri... FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 28 sanıklı Karlov suikastı davasında karar açıklandı. diplomat Andrey Karlov'un öldürülmesinde parmağı olduğu belirtilen 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un suikatına dair görülen davada, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili görülen davada, 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

diplomat davasında 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğunu belirtilen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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