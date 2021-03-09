Milyonlar kar ve yağmur bekliyordu çamur yağışı uyarısı geldi! Hangi illere çamur yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu açıklamasının ardından uzman isim Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan faş çamur yağışı uyarısı geldi. Yaşar, Türkiye'de bazı illerin Sahra Çölü'nden gelen toz bulutlarından dolayı çamur yağışı etkisi atlında kalacağını söyledi. Peki hangi illere çamur yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kar ve yağmur yağışlarının beklendiği iller açıklandı. Türkiye'nin büyük bir kesimi 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cumar günü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Önemli uyarılarda bulunan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise çamur yağışına dikkat çekti.
KAR VE YAĞMUR UYARISI
10 ve 11 Mart için yapılan hava durumu tahmininde Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar ve yağmur yağışlarının görüleceği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için de önemli uyarılarda bulunuldu.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahmininde 10 Mart Çarşamba günü 81 ilde de yağış görüleceği belirtildi. Adeta yurdun hiçbir yerinde güneşli hava beklenmezken, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'in yağmur altında kalacağı belirtildi.
Yurdun Doğu ve İç Anadolu bölgelerindeki bir çok ilde ise kar yağışlarının beklendiği açıklandı.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
11 MART'TA ÇAMUR YAĞACAK
Meteoroloji verilerine göre, 11 Mart perşembe günü Türkiye'nin orta ve batı kısmında etkili olacak yağışın çamurlu olacağını iddia eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Şu an toz bulutlarının taşındığı mevsimdeyiz.
Çamurlu yağışlara şahit olacağız. Özellikle de yağışların çamurunu araçların üzerinde göreceğiz. Gelecek perşembe günü İzmir ve Antalya gibi kentlerdeki araçların üzerindeki çamuru herkes fark edecek. Havada ciddi miktarda Sahra'dan gelen çöl tozu taşınımı var" dedi.
Prof.Dr. Doğan Yaşar, çöl tozu ile çamurlu yağmurdan korkulmamasını belirterek, "Dünya çöllerinden her yıl 500 milyon ton kil minarali taşınır. Dünya, bu tozlarla gübrelenir. Bunlarsız yaşam olmaz. Bunlar çiftçinin beklediği bereket yağışlarıdır. Geçen pazar günü biraz atıştırdı. Ancak perşembe günü biz bu çamuru, daha fazla göreceğiz" diye konuştu.
FRANSA'DAN GELEN RADYOAKTİF KALINTILAR NEDİR?
Sahra Çölü'nden Fransa'ya sezyum 137 radyoaktif kalıntıları geldiği yönündeki haberleri de hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Fransa'nın 1960'lı yıllarda Sahra'da yaptığı nükleer çalışmalar var.
Radyoaktif kalıntıları Fransa'nın Jura Dağı'na bıraktığı iddia edildi. Çöl tozları içerisinde bu nükleer kalıntıların, Fransa'ya ve Avrupa'ya doğru geldiği tespit edilmiş. Kapı ve pencerelerin kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunulmuş. Tozlarla her şey taşınabilir. Ancak bu tozun bize bir tehlikesi yok.