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Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre 'de 'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Öte yandan merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

KONYA MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine sözde mahrem imamlık yaptığı anlaşılan 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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Hücre evlerine baskın! HÜCRE EVLERİNE BASKIN!

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