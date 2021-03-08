Bursa’da araba çalıp kaçan hırsıza polisten ders olacak söz: Polisten niye korkuyorsun, Allah’tan kork

Ekipler otomobilin çalıntı olduğunu tespit ederken Adem K.'nın çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusunu "Uyuşturucu içiyordum korktum kaçtım" diye yanıtladı. Bu sırada bir polis memuru Adem K.'ya "Polisten niye korkuyorsun, hırsızlık yaparken Allah'tan kork" diyerek tepki gösterdi.