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Bursa’da araba çalıp kaçan hırsıza polisten ders olacak söz: Polisten niye korkuyorsun, Allah’tan kork

’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve çalıntı otomobille kaçan 29 yaşındaki . isimli şahıs gazetecilerin sorularına “Uyuşturucu içiyordum korktum kaçtım” diye cevap verince bir polis memuru “Polisten niye korkuyorsun, hırsızlık yaparken Allah’tan kork” diyerek tepki gösterdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Bursa’da araba çalıp kaçan hırsıza polisten ders olacak söz: Polisten niye korkuyorsun, Allah’tan kork

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez , , -'nde meydana geldi. önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, , üzerinde seyreden . idaresindeki plakasız otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.

Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken Adem K., Bursa-Balıkesir Caddesi'nde kaçışını sürdürdü.

Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından kaçamayacağını anlayan şüpheli araçtan inerek tarlaların bulunduğu bölgeye doğru koşarak kaçmaya başladı.

Bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapatan ve arama çalışması başlatan ekipler Adem K.'yı çalıların arasında saklanırken yakaladı.

Ekipler otomobilin çalıntı olduğunu tespit ederken Adem K.'nın çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusunu "Uyuşturucu içiyordum korktum kaçtım" diye yanıtladı. Bu sırada bir polis memuru Adem K.'ya "Polisten niye korkuyorsun, hırsızlık yaparken Allah'tan kork" diyerek tepki gösterdi.

Gözaltına alınan Adem K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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