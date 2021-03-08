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Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 şüpheli yakalandı

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 13:28
Güncelleme:08.03.2021 13:33
Son dakika haberi... İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Öte yandan Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. Son dakika haberi... İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Öte yandan Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
FETÖnün hücre evlerine operasyon! FETÖ'NÜN HÜCRE EVLERİNE OPERASYON!
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İzmir'de FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu
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