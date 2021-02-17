İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 30 kişi yakalandı

MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 515 avro, 6 bin 950 lira ile 3 adet F serili 1 dolar ve 2 örgütsel kitap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.