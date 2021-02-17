17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 30 kişi yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 30 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre... 'da, 'nün hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 30'u yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
ABONE OL
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 30 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

30 KİŞİ YAKALANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 29 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 30'unu yakaladı.

MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 515 avro, 6 bin 950 lira ile 3 adet F serili 1 dolar ve 2 örgütsel kitap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Hücre evinde yakalandılar SON DAKİKA: ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU! HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul merkezli 15 ilde flaş FETÖ operasyonu SON DAKİKA HABERİ | İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE FLAŞ FETÖ OPERASYONU
Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde dev FETÖ operasyonu! SON DAKİKA: BALIKESİR MERKEZLİ 38 İLDE DEV FETÖ OPERASYONU!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA