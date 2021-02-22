Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İkametlerdeki aramalarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
GÜNDEM AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bazı örgüt mensuplarının hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına aldı. İkametlerdeki aramalarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tutuklananlardan 2'sinin örgütün "mahrem imamı" oldukları öğrenildi.