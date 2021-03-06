Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrenci ve velilere çağrı! "Hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu serbestliği konusunda vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var.'' ifadelerini kullandı.