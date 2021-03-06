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Sağlık Bakanlığı 6 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Vaka sayısı ne kadar?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Covid-19) sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 6 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Covid-19) sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 6 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de Son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu. Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Hasta sayısı 700'ü geçti yeni vaka ise 12 bin sınırında... HASTA SAYISI 700'Ü GEÇTİ YENİ VAKA İSE 12 BİN SINIRINDA...

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

05 MART

4 MART

3 MART

2 MART

1 MART

28 ŞUBAT

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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