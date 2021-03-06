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O illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İstanbul Ankara ve İzmir'de pazar günü yasak var mı? Kafe ve restoranlar pazar günü açık mı?

Türkiye genelinde yüksek ve çok yüksek riskli sınıfındaki illerde uygulanacak başladı. Peki hangi illerde sokağa çıkılabilecek? 'de pazar günü dışarı çıkılabilir mi? ve restoranlar pazar günü açık mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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O illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İstanbul Ankara ve İzmir'de pazar günü yasak var mı? Kafe ve restoranlar pazar günü açık mı?

Koronavirüs salgını vaka sayılarındaki artış nedeniyle getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenlemeye gidildi. Yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen sorular yanıt buldu.

O İLLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK

Buna göre, kapsamında;

* Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ,Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, , Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.

HANGİ İLLERDE KISITLAMA DEVAM EDİYOR?

* Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: , Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, , Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kocaeli, Kırıkkale, Yalova

Çok yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya ,Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

NERELER KAÇA KADAR AÇIK?

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

LOKANTALAR...

Lokanta/, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

FIRINLAR AÇIK MI?

Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

ONLINE SİPARİŞLER HANGİ SAATLERDE?

Online sipariş firmaları da Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

KAFELER YARIN AÇIK MI?

Pazar sadece orta ve düşük riskli illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak aralarında İstanbul'unda bulunduğu yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü yani yarın kafeler kapalı olacak.

Vaka sayısı ne kadar oldu? VAKA SAYISI NE KADAR OLDU?
Hangi illerde pazar günü kısıtlama var? HANGİ İLLERDE PAZAR GÜNÜ KISITLAMA VAR?
O illerde vakalarda rekor artış! O İLLERDE VAKALARDA REKOR ARTIŞ!
Trabzon Ordu ve Giresun'da vaka sayılarında gerileme var TRABZON ORDU VE GİRESUN'DA VAKA SAYILARINDA GERİLEME VAR

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