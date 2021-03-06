Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi:

"Divanhane Karakol binasının tarihî kısmı sökülerek hemen yakınına taşınacak, aslına uygun olarak inşa edilecektir. Fakat biz, sadece algı olarak kalmayan kayıplarımızı unutmayacağız. Tıpkı bu fotoğraftan taşan notaların sesi gibi."

"Arka planda Taksim Topçu Kışlası var fakat işçiler bu tarihi binaları yıkmaya ve yok etmeye başlamışlar bile. Duyduğumuz ses konserden değil, tarihe, mimariye, mirasa vurulan darbelerden yükseliyor."

"İSTANBUL MİRASININ VE TARİHİNIN NASIL YOK EDİLDİĞİNİ İÇİMİZ ACIYARAK SORGULUYORUZ"

"Şu güzel yapıları Taksim'e gittiğinde göreniniz var mı? İstanbul mirasının ve tarihinin nasıl yok edildiğini içimiz acıyarak sorguluyoruz, değil mi? Peki bu gerçekler ortadayken tarihi ayıplarını örtmeye çalışanlar ne yapıyor?"