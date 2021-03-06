Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, bu yıl çok daha güçlü, kapsamlı, organize bir şekilde yaptıkları tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerini test ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yine bu tatbikatta sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü harp araçlarının personelimiz tarafından kullanılmasını da izleme fırsatı buluyoruz. Böylece kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz.

Uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız gerçekten göğsümüzü kabartan, dosta güven, düşmana korku salan başarılı bir süreç yönetti. 25 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek olan tatbikatımızda görev alan tüm personelimize Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Tatbikatın kuvvetlerimiz arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."