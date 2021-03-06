Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizden asla taviz vermedik. Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Suriye'deki terör zincirini 3 farklı yerden parçaladık." diye konuştu. Erdoğan, "Bugün İHA'larda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur." dedi.
Ege Denizi açıklarında, 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı. Tatbikata, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte katıldı.
Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inen Bakan Akar ve komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı. Bakan Akar'ın tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis'e inmesiyle 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başlamış oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.
Sözlerine önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet niyaz ederek başlayan Erdoğan, "Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin arasında yer alan 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'ı, hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu sebebiyle özellikle hatırlayacağız. Rabb'im şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Tedavileri devam eden askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum." diye konuştu.
Tatbikatın başarılı geçmesini, kahraman donanma için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, ilkini 2019'da icra ettikleri Mavi Vatan Tatbikatı'nı geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştiremediklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, bu yıl çok daha güçlü, kapsamlı, organize bir şekilde yaptıkları tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerini test ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Yine bu tatbikatta sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü harp araçlarının personelimiz tarafından kullanılmasını da izleme fırsatı buluyoruz. Böylece kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz.
Uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız gerçekten göğsümüzü kabartan, dosta güven, düşmana korku salan başarılı bir süreç yönetti. 25 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek olan tatbikatımızda görev alan tüm personelimize Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Tatbikatın kuvvetlerimiz arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."
GÜÇLÜ BİR DONANMAYA SAHİP OLMAK TERCİHTEN ÖTE ZORUNLULUK
Erdoğan, Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili bir ülke olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tarih boyunca milletimizin bu zorlu coğrafyada bekasını korumak için deniz gücüne önem verdiğini görüyoruz. Çaka Bey'den Barbaros Hayreddin Paşa'ya, Turgut Reis'ten Seydi Ali Reis'e kadar nice büyük denizciler yetiştirdik. Bu Kaptan-ı Deryaların öncülüğünde denizlerde nice büyük zaferlere imza attık. Preveze Deniz Zaferi'mizle Akdeniz'i bir Türk gölüne çevirmenin ötesinde asırlarca sürecek bir barış, huzur ve istikrar iklimini de tesis ettik. Donanmamız güçlü olduğu dönemlerde Akdeniz havzasıyla beraber Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da altın çağını yaşamıştır. Deniz gücümüz bizi dünya siyasetinde zirveye taşıdığı gibi denizlerdeki kan kaybımız da beraberinde çok ciddi toprak kayıplarını getirmiştir. Osmanlı'nın adalet sancağının gölgesi zayıfladıkça gönül coğrafyamızda sömürgecilik ve zulüm egemen olmuştur.
Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak bir tercihten öte zorunluluktur. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız. Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için buna mecburuz. Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz. Son dönemde Suriye, Irak, Ege ve Doğu Akdeniz bağlamında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır.
TERÖR ZİNCİRİNİ 3 FARKLI YERDE PARÇALADIK
Suriye'de sınır ötesi harekatlarla terör zincirini 3 farklı yerde parçaladık. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hakları gaspedilmeye çalışılmıştır. Sayısız çifte standarda rağmen menfaatlerimizi koruma kararlılığımızdan taviz vermedik. Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere tahammül etmeyeceğimizi gösterdik. Uluslararası hukuk temelinde Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk.
HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK
Biz tüm bu adımları atarken kesinlikle yayılmacı bir zihniyetle hareket etmiyoruz. Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.
İHA'LARDA DÜNYANIN EN İYİ 3-4 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ
Sahil Güvenliğimizle karasularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında varlık gösteriyoruz. Deniz kuvvetlerimiz birikimi, personeli ile bizleri gururlandırıyor. Türkiye'nin askeri kapasitesi ile savunma sanayinin daha fazla konuşulduğunu görüyoruz. Bugün İHA'larda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur.
EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
'Mavi Vatan Tatbikatı' yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan -2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ile 20 helikopter ve İHA'lar da katılıyor.