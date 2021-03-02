Mavi Vatan tatbikatında SİHA'lar ile düşmana korku salındı! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

Söz konusu alanda yayımlanan makaleler sadece ABD'nin değil Çin gibi deniz kuvvetlerini giderek güçlendiren ülkelerin de bu tür bir yönelim içinde olduğunu gösteriyor.

İşte Türkiye'nin böyle bir dönemde son derece geniş kapsamlı bir tatbikat yapması ve dünya genelinde adından söz ettiren yerli/milli SİHA'larını bu programın içine dahil etmesi de Türk donanmasının geleceğin yol haritasını çizdiği izlenimini oluşturuyor.