BUNUN ADI DİJİTAL FAŞİZMDİR

Bugün medyada 5N1K kuralını hatırlayan var mı? Bu kural haberciliğin anayasası olarak hatıralarda kalan bu kural, bugün atıl bir referansa dönüşmüş durumda. Hız, tıklanma, sansasyonun merkeze alındığı bir medya ekosisteminden bahsediyoruz. Biz Türkiye'de bu sorunu çözmek için medya sektörüyle işbirliğimizi sürdürüyoruz.

Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir. Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, "hakikatin tekelini" ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar. Gerçek karşısında susmayacağız, haykıracağız.

ABD ve AB'nin terör listesindeki PKK'nın, 15 Temmuz'da 251 masum insanı şehit eden FETÖ'nün elebaşları, sosyal medya platformlarında serbestçe propaganda yapmaya devam etmektedir.