Son dakika: TÜGVA'dan Cumhuriyet'in haberine yalanlama: Aciz habercilik anlayışı

Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde yalan ve iftiralarına hız kesmeden devam etti. Gazete, bir dönem resmi görevi olmadan gönüllük esasına dayanarak TÜGVA'da bulunan Soner Çokyiğit isimli bir kişinin karıştığı dolandırıcılık olayını, TÜGVA'ya yıkmaya çalıştı.

İŞTE İFTİRANIN BAŞLIĞI: "ÇİN'E UZANAN TARİHİ DOLANDIRICILIKTAN ESKİ TÜGVA YÖNETİCİSİ ÇIKTI"

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir şirketin, İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren bir dolandırıcılık şebekesi tespit etti. Büyük vurgunun beyin takımındaki isimlerden Soner Çokyiğit'in eski TÜGVA yöneticisi olduğu ortaya çıktı.





TÜGVA HEMEN HAREKETE GEÇTİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Türkiye'nin hizmetinde olan kurum ve kuruluşları hedef alarak kamuoyu önünde damgalamak isteyen Cumhuriyet gazetesi, yaptığı yüzlerce yalan haberine tekzip yayınlamak zorunda kalmıştı. TÜGVA'nın gençliğe yönelik yaptığı yatırımlar, halk nezdinde büyük takdir topluyor. Kurumu yıpratmak için baştan sona kurgulanan habere karşı TÜGVA önemli bir adım attı. Gazetenin bu skandal haberine karşı hukuki süreci başlatan TÜGVA yazılı bir açıklama yaparak, doğru bilgileri kamuoyuyla paylaştı.



İŞTE TÜGVA TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA: