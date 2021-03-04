04 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

Son dakika: MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

Son dakika haberine göre (MSB), ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlatılan ''nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.



Paylaşımda ayrıca, 'Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere' notuyla tatbikattan fotoğraflar yer aldı.

Türkiyenin gücü! Dünya takipte TÜRKİYE'NİN GÜCÜ! DÜNYA TAKİPTE
Mavi Vatanda SİHAlar ile düşmana korku salındı! MAVİ VATAN'DA SİHA'LAR İLE DÜŞMANA KORKU SALINDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA