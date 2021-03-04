Son dakika: MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.





Paylaşımda ayrıca, 'Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere' notuyla tatbikattan fotoğraflar yer aldı.

Çelikten kaledir donanmamız



Şimşek çaktırır denizlerde



Karadeniz, Akdeniz, Ege

Mavi Vatandır bizlere...🇹🇷



Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/2T4oHNEYEL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021