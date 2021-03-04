Son dakika: MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlatılan 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.
GÜNDEM DHA
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.
Paylaşımda ayrıca, 'Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere' notuyla tatbikattan fotoğraflar yer aldı.
Çelikten kaledir donanmamız— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021
Şimşek çaktırır denizlerde
Karadeniz, Akdeniz, Ege
Mavi Vatandır bizlere...🇹🇷
Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/2T4oHNEYEL