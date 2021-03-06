"BU YAPTIĞINIZ ŞEYE İBB'Yİ NİYE EKLEMEDİNİZ MERAK ETTİM"



Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, haberi hazırlayan Halk TV muhabiri Gül Gündüz'e cevap verdi ve kanser hastası Güliz Meyveci'nin "Ben size o kadar çok yazdım ki 153 kayıt açtırdım gelen mesaj kriterlerim uygun değilmiş İBB alışveriş kartım geçen Ağustos ayında kapatıldı çok sağolun" şeklindeki paylaşımını etiketleyerek, şunları söyledi:



"Merhabalar Gül Gündüz hanım. Yaptığınız şeyi izledim, haber demiyorum çünkü buna haber denmez. Bu yaptığınız şeye İBB'yi niye eklemediniz merak ettim. Özel bir nedeni var mı? Oysa iki gün önce yazmış hanımefendi İBB ile ilgili yorumunu... Rahatsız ediyorum.