ODA TV,  Sözcü, Tele 1, Independent Türkçe ve Cumhuriyet’in haberleri yalan çıktı! Tek tek deşifre oldu

4: INDEPENDENT TÜRKÇEDE YER ALAN MAHİR ÜNAL'A ÇİFTÇİ SALDIRDI YALANI

Independent Türkçe, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in ifadelerini haberleştirmişti. Çabukel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bir çiftçiyle sohbet ettiği sırada çiftçinin yakınları tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu iddiasını ortaya atmıştı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkmış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal asılsız saldırı haberleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: 'Bakalım sırada ne var?' diye sormuştum. Sırada 'Çiftçi Mahir Ünal'a saldırdı' yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız."

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü de basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer saldırı girişimi ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, olayın aslının şu şekilde olduğunu ifade etmişti: "Z. T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z. T.'nin oğlu olan O. T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında TCK 301. maddeden (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."