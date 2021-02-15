ODA TV, Sözcü, Tele 1, Independent Türkçe ve Cumhuriyet’in haberleri yalan çıktı! Tek tek deşifre oldu
Tele 1, Cumhuriyet, ODA TV, Sözcü, Independent Türkçe gibi yayın organlarının yaptığı kimi haberlerin yalan olduğu geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarla ortaya çıkmıştı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ise “Yalan… Yalan… Yalan… Biz bıktık yalan siyasetinizden siz bıkmadınız” diyerek yalan içerikleri paylaşarak tepki gösterdi. İşte Tele 1, Cumhuriyet, ODA TV, Sözcü ve Independent Türkçe gibi basın organlarında yer alan ama sonradan gerçek olmadıkları ortaya çıkanlar...
Tele 1, Cumhuriyet, ODA TV, Sözcü, Independent Türkçe gibi yayın organlarının yaptığı kimi haberlerin yalan olduğu geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarla ortaya çıkmıştı. Bugün ise sosyal medyada "yalanlar ve gerçekler" denilerek yalanların ve algı operasyonlarının neler olduğuna dair bilgiler paylaşılmaya başlandı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ise "Yalan… Yalan… Yalan… Biz bıktık yalan siyasetinizden siz bıkmadınız" diyerek yalan içeriklere tepki gösterdi. İşte Tele 1, Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, ODA TV ve Independent Türkçe basın organlarında yer alan ama sonradan gerçek olmadıkları ortaya çıkanlar:
1: TELE 1 KANALI MAHİR ÜNAL HABERİYLE ALGI OPERASYONU YAPTI
Onlardan biri TELE 1 Kanalı'nın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal hakkındaydı. TELE 1 kanalı Ünal'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerinden bir bölümü alarak algı operasyonu yapmaya çalışmıştı. TELE 1 kanalı Twitter hesabından Ünal'ın cümlelerinin sadece 13 saniyelik görüntüsünü paylaşarak başlığa "AKP'li Mahir Ünal: Bir dönem bu ülkede bardak yoktu" ifadelerini taşımıştı.
Ünal programdaki konuşmasındaki bardak örneğini verdiği bölümü paylaştıktan sonra ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, DEVA Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, CHP Milletvekili Ensar Aytekin'in sosyal medya paylaşımlarını paylaşarak tepki göstermişti. Ünal, "Önce çiftçilerimize dönük açıklamayı kesip, kırptılar. Şimdi 8 saniyelik kesilmiş bir video ile bardak meselesine geldiler. Programın moderatörünü bile isyan ettirdiler. Bakalım sırada ne var. Kaç gündür yürüttüğünüz yalanlarınız, montajlarınız, iftiralarınızla topunuz gelin" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a karşı başlatılan karalama kampanyasına yönelik bir açıklama yaparak, "Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun. İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül" ifadelerini kullanmıştı.
2: ODA TV HABER YAPTI: POLİS DEĞİL, FİGÜRAN ÇIKTI
ODA TV "Tartışma yaratan polis videosu" başlığıyla bir yalan haber yapmıştı. Boğaziçi eylemleri sürerken Tiktok'tan paylaşılan ve polis tarafından nezarethanede çekildiği belirtilen videoda "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ifadeleri yer almıştı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkmış, İstanbul Valiliği konuyla alakalı bir açıklama yayınlamıştı.
İstanbul Valiliği açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın kuruluşlarında yer alan "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlığıyla paylaşılan video görüntüleriyle ilgili olarak yapılan incelemelerde; Bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edilen M.D. isimli şüpheli şahıs, bugün Sultangazi ilçemizde yakalanmıştır. Şüpheli şahsın Ümraniye ilçemizdeki bir dizi film platosunda, dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın alınan ifadesinde; "Bu görüntüleri Bir 1 ay kadar önce çektiği ifade edilerek, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan, güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığı ve sosyal medya hesabında paylaştığını" beyan etmiştir. Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir Polis Memuru bulunmadığı tespit edilmiştir"
3: CUMHURİYET'İN BOĞAZİÇİ İDDİASI KISA SÜREDE YALANLANDI
Cumhuriyet Gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk ve İletişim Fakülteleri'nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya rektör yardımcısı ve danışmanı ihtiyacı kurulması için kurulduğunu iddia etmişti.
Cumhuriyet'in bu haberi de kısa sürede yalan çıkmıştı. Habere göre rektör yardımcıları atanmıştı. Bu rektör atamasını şöyle duyurmuştu: "Boğaziçi Üniversitesi'nde hiçbir akademisyenin Rektör Melih Bulu ile çalışmak istemediği için rektörlük kadrosuna atama yapılamadığı iddiaları boşa çıktı. Üniversite bünyesindeki 2 değerli akademisyen dün rektör yardımcılığı koltuklarına oturdu. Endüstri mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile fizik bölümünden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci rektör yardımcısı oldu. Yeni kadronun ilk yönetim kurulu toplantısı da dün sabah yapıldı."
4: INDEPENDENT TÜRKÇEDE YER ALAN MAHİR ÜNAL'A ÇİFTÇİ SALDIRDI YALANI
Independent Türkçe, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in ifadelerini haberleştirmişti. Çabukel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bir çiftçiyle sohbet ettiği sırada çiftçinin yakınları tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu iddiasını ortaya atmıştı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkmış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal asılsız saldırı haberleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: 'Bakalım sırada ne var?' diye sormuştum. Sırada 'Çiftçi Mahir Ünal'a saldırdı' yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız."
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü de basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer saldırı girişimi ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, olayın aslının şu şekilde olduğunu ifade etmişti: "Z. T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z. T.'nin oğlu olan O. T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında TCK 301. maddeden (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."
5: SÖZCÜ'NÜN YALANINI FOTOĞRAFLAR ÇÜRÜTMÜŞTÜ
Sözcü Gazetesi, Bartın'da tarihi bir okulun cami yapılmak için yıkıldığına dair bir haber yaptı. Sözcü sosyal medya hesabından da "Zonguldak'ın Bartın ilçesinde 120 yıllık tarihi bina, külliyeli cami yapılmak üzere yıkıldı" diyerek haberi paylaşmıştı. Ancak Sözcü'nün bu haberin gerçeği yansıtmadığı, yalan bir haber olduğu ortaya çıkmıştı. Cami yapılmak için okulun yıkıldığına yönelik Sözcü'nün haberinin yalan olduğunu ifade eden AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, sosyal medyadan açıklama yapmıştı. Tunç, Sözcü'nün haberiyle ilgili "Cami yapmak için okul yıkılmadı; Okul, depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı, yerine daha kapasiteli 4 bloktan oluşan modern bir kampüs yapıldı. Eski okulun arsasına da cami inşaatı başladı. Bırakın artık cami düşmanlığını. Ha bir de Bartın ilçe değil il. Nerenizi düzeltelim ki" ifadelerini kullanmıştı.
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sözcü'nün cami için yıkıldığını ifade ettiği yerde yeni bir okul yapıldığının kanıtı olarak yeni okulun fotoğraflarını paylaştı. Tunç, "İşte yıkılan eski ve depreme dayanıklı olmayan okulun yerine yapılan Yeni okul; Atölyeleri, Spor Salonu, Yemekhanesi, Derslikleri ile birlikte adeta Üniversite kampüsü gibi. Tarihi eser dediğiniz eski okul binası da bu" demişti.
6: KILIÇDAROĞLU'NU HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YALANLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar fazla borçlanabildiğini söylemiş, Independent Türkçede bunu haberleştirmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında bir açıklama yayınlamış, "CHP Genel Başkanı'nın Hazine'nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği görülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.