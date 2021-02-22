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Son dakika: Halk TV'de skandal sözler! Ayşen Şahin: 18 yaşını doldurmuş biri dağa bile çıksa devlet ailesini aramasın

Son dakika haberine göre 'ya katılanların ailelerine ulaşarak çocuklarının teslim olması için görüşme yapılması uygulaması ' canlı yayınında hedef alındı. Konuk , "18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalı" dedi. Konuklar Şahin'in bu söylemlerine itiraz etmedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Gökmen Karadağ'ın moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar tartışılırken, iletişimci Ayşen Şahin öyle şeyler söyledi ki stüdyodakiler buna sessiz kaldı.

SKANDAL SÖZLER
Ayşen Şahin, polisin örgütlerin kanca attığı geçlerin ailelerinin uyarılmasına karşı çıkıp polisi suçladı. Şahin, "18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalı" ifadelerini kullanarak skandala imza attı.

Ayşe Şahin'in ısrarla aynı cümleleri söylerken, moderatör Gökmen Karadağ işe geç de olsa uyandı ve işi toparlamaya çalıştı. Ancak Ayşen Şahin'in zihniyeti Halk TV'de rahatça kendine yer bulmuş oldu.

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