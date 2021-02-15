'KILIÇDAROĞLU ABDULLAH GÜL'Ü CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPMAK İSTEDİ'

1983'ten beri yapılan seçimlerde yüzde 30 barajını aşan belediye başkanları haricinde tek solcunun Muharrem İnce olduğunun altını çizen Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı adaylığını lütfetmediğini belirterek şunları söyledi:

"Kemal Bey'e aşırı sevgisi olan, CHP bölünmesin eksilmesin diye düşünen izleyiciler için söylüyorum, Muharrem İnce ayrıldığı için kendisine kızıyorsunuz da söylüyorsunuz belki ama olay öyle değil. Kemal Bey lütfetmedi. Kemal Bey, Muharrem İnce'ye gel sen Cumhurbaşkanı olmayı hak ediyorsun ben sana bunu veriyorum gibi bir şey yok. Kemal Bey Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi, Millet İttifakı'nın ortak adayı yapmak istedi. Saadet Partisi bunu talep etti, Kemal Bey'in aklına yattı. Gitti Meral Akşener'e 'Abdullah Gül'ü ortak aday yapalım' dedi, Meral Hanım dedi ki 'Olmaz, ben kendim aday olacağım. Ortak aday çıkarmayalım, her parti kendi adayını çıkarsın' diyerek savdı başından. Bu arada CHP tabanı şiddetle karşı çıkıyor Abdullah Gül'e. 'Ekmeleddin olayını yaşadık 2014'te, bir de şimdi dört yıl sonra Abdullah Gül olayı yaşamayalım' diye bir direniş başladı. "Kemal Bey seni Cumhurbaşkanı adayı yaptı", yok öyle bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül projesini olduramadı, Muharrem İnce de asıldı. Söke söke aldı Cumhurbaşkanı adaylığını."

HALK TV'DE MUHARREM İNCE YAYINLARINA UYARI GELMİŞ

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Şaban Sevinç, CHP yönetiminin İnce'nin ön plana çıkmasını istemediğini de şöyle anlattı:

"Seçim döneminde biz Halk TV-CHP ilişkisinden dolayı Muharrem İnce'nin kampanyasını çok yakından izledik. Çok da dinamik yayınlarını yaptık. Belki burada ilk defa söylüyorum, biz Muharrem İnce'nin yayınlarını çok dinamik ve çok etkili yapıyoruz, her faaliyetini ekrana getirip canlı yayınlıyoruz diye genel merkezle aramız açıldı bizim. Ben de dedim ki, 'Muharrem İnce CHP'nin adayı, neden rahatsız oluyorsunuz?'"

MUHARREM İNCE'YE DEFOL GİT DENİLDİ

Ferit Atay'ın "Muharrem Bey'e diyorlar ya 'neden kayboldun' diye. O da 'genel merkezde birileri beni sırtımdan vurdu' diyor. Aslında o sırtından vurmalardan biri de bu mu oluyor? CHP'ye yakın en yüksek reytingi olan kanalın genel yayın yönetmenine bir uyarı mı çektiler genel merkezden?" sorusu üzerine Şaban Sevinç, şöyle devam etti:

"Uyarı çektiler, ben tabi ciddiye almadım. Ben biraz dikine gitmeyi severim, yapmam gereken şeyi yaptım. Başka çok şey yaşandı. Seçim gecesi de çok şey yaşandı. Seçim gecesi şöyle deniyor değil mi 'Muharrem İnce otelde niye basın açıklaması yapmadı, basın açıklaması yapacak durumda değildi zil zurna sarhoştu' diye. Kim dedi bunu? O dönem CHP'de Genel Başkan Yardımcısı olan bir arkadaş, gazetecilere söyledi, dedikodu gibi. Muharrem İnce bunu 50 kere yalanladı. Sarhoş muydu, değil miydi çok kolay aydınlanması bunun. Niye? Yanında genel merkezin görevlendirdiği Engin Altay var mesela. O akşam Muharrem İnce'nin yanında. Peki Engin Altay çıksa dese 'Kardeşim ne saçmalıyorsunuz, Muharrem İnce sarhoş değildi ben yanındaydım' ya da dese ki 'Hayır kardeşim Muharrem İnce yalan söylüyor, evet gerçekten de sarhoştu' dese. Engin Altay hangi birini söylese ben inanırım. Ama bunu niye söylemiyor Engin Altay? Ve hala bizi izleyenler bu yalan üzerinden kandırılıyorlar ve yanlış kanaatlerle yanlış yorum yapıyorlar. Muharrem İnce'ye 2,5 yıldır mobbing uygulandı, adeta 'defol git' denildi."

"İSTİFA EDECEK BAŞKA MİLLETVEKİLLERİ DE VAR"

Şaban Sevinç, CHP'den istifaların devamının geleceğini şu sözlerle açıkladı:

"Ben konuşuyorum tabi tüm taraflarla. Mesela önceki gün halen Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bir iki milletvekiliyle konuştum. Yani istifa edecek başka milletvekilleri de var, biliyorum. Ama kaç kişi olur onu bilemiyorum. İstifa ederek Muharrem İnce'ye katılacak milletvekilleri var, belediye da başkanları var biliyorum. Parti örgütleri var. Toplu üye istifaları olacak."