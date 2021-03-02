Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 1,5 yıllık hazırlık sürecinde, toplumun her kesimi çalışmalara dahil edildi." ifadelerini kullandı. 11 hedef ve 9 amaç şeklinde hazırlanan planda kadına yönelik şiddeti en aza indirecek yaptırımların uygulanması da kapsama alındı.

"ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA AVUKAT GÖREVLENDİRİLMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarının ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirten Erdoğan, "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Tek taraflı ısrarlı takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenliyoruz. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.