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Son dakika: İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan ile Genel Başkanı , sonrası bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Son dakika: İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.

Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan açıkladı! İşte Eylem Planı BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! İŞTE EYLEM PLANI

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