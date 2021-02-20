İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar





CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDAKİ 15 ÜYE

Ahmet Ersen Özsoy, Bülent Maraklı, Cem Artantaş, Doğuşcan Aydın Aygün, Garip Erdoğan, Gonca Yelda Orhan, Gülsüm Filorinalı, Gülşah Deniz Atalar, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Saniye Barut, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Tuba Torun ve Uğur Bayraktutan..

EKREM İMAMOĞLU'NDAN HALKIN PARASIYLA CHP'Lİ BAŞKANLARA ZİYAFET VERMİŞTİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İBB'ye ödettiği ortaya çıkmıştı.



Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı.



Toplantıya aralarında AK Partili ve MHP'lilerin de olduğu 19 büyükşehir belediye başkanı ise davet edilmedi.

Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi. Toplantının CHP'nin parti faaliyeti olduğu, organizasyon için harcanan 319 bin 780 liralık faturanın CHP Genel Merkezi tarafından ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda toplantıya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılmıştı..

İMAMOĞLU'NUN; KURULMAMIŞ ŞİRKETE ORGANİZASYON İŞİ VERDİĞİ BELGELENMİŞTİ

İmamoğlu'nun; kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği, şirketin organizasyondan 5 gün sonra kurulduğu, şirket kuruluşundan bir gün sonra da fatura kestiği tespit edilmişti. Söz konusu organizasyonun GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldığı ifade edilmişti.



ŞİRKET, ORGANİZASYONDAN 5 GÜN SONRA KURULMUŞ

Organizasyonu yapan GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu, şirketin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kestiği öğrenildi. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi.



50 KİŞİLİK ORGANİZASYON İÇİN KİŞİ BAŞI 6 BİN 395 LİRA 60 KURUŞ ÖDENMİŞ

Söz konusu organizasyon için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldığı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendiği tespit edildi.