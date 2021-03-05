05 Mart 2021, Cuma
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Ankara Valiliğinden "ekmek ve pide fiyatlarına zam oranı" hakkında açıklama: ATO'nun tarifesi iptal edildi

Ankara Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında, " ve pide fiyatlarına yapılmak istenen oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ATO tarafından gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümlerince valilik tarafından yapılan itirazın komisyonda değerlendirildiği ve tarifenin iptal edildiği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesinde itiraz davası açılmıştır."

Ankara Valiliğinden ekmek zammı açıklaması ANKARA VALİLİĞİNDEN "EKMEK ZAMMI" AÇIKLAMASI

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