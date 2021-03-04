Son dakika | Bitlis'ten acı haber: Askeri helikopter düştü: 9 şehit, 4 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 9 askerin şehit 4 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Bu acı haber sonrası devlet kademelerinden taziye mesajları geldi. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazanın yaşandığı bölgeye gidiyor.
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.
9 ŞEHİT, 4 YARALI
Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."
KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU
Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu.
Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.
COUGAR TİPİ HELİKOPTER NEDİR?
Eurocopter Cougar, Eurocopter tarafından üretilen çift motorlu, orta ağırlıkta, çok amaçlı askeri helikopter modeli. Aérospatiale Puma modelinin geliştirilmiş versiyonudur.
Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Türk Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN MESAJ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.
İSMAİL DEMİR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucunda Şehit olan Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bitlis'ten Tatvan'a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
FAHRETTİN ALTUN: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN ŞEHİT 9 ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
İŞTE KAZANIN YAŞANDIĞI BÖLGEDEN FOTOĞRAFLAR