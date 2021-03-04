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CHP'li Haluk Pekşen'den İstanbul Havalimanı skandalı!

CHP'li eski vekil , dünyanın gözdesi hakkında skandal bir paylaşımda bulundu. Pekşen, iktidara gelmeleri halinde İstanbul Havalimanı'nı kargo uçuşları için kullanacaklarını, 'na geri dönüş yapacaklarını ifade etti. Sosyal medyada Pekşen'in paylaşımına tepki yağdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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CHP'li Haluk Pekşen'den İstanbul Havalimanı skandalı!

CHP, Başkan ve AK Parti hükümetinin Türkiye'ye kazandırdığı dev eserlere karşı hasmane tutumunu sürdürüyor. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü başta olmak üzere tüm dev eserlerin karşısında duran CHP, gözüne dünyanın en işlek havalimanlarından olan 'nı kestirdi. Tam olarak açıldığında Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı ile ilgili bir paylaşımda bulunan eski CHP Milletvekili sosyal medyanın tepkisini çekti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI KARGO UÇUŞLARINA ÇEVİRECEĞİZ

Pekşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu skandal ifadeleri kullandı:

İktidara geldiğimizde ilk imza 3.Havalimanını Kargo Havalimanına çevirmesi ve Atatürk Havalimanının onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır.

TEPKİ YAĞDI

CHP'li Pekşen'in skandal paylaşımına vatandaşlardan sert tepki geldi. Sosyal medya paylaşımları ile Pekşen'e ateş püsküren vatandaşların bazı paylaşımları şöyle:

Çok saçma. O kadar yatırım yapılmış bir havaalanını tribünlere oynamak için kapatmak sığ bir düşünce. Bu kafayla ülke yönetilmez, rövanşist yaklaşımlar ülkeye zarar verir.

Siz ilk nasıl iktidar olacaksınız onu düşünün!

1938'den günümüze ilkelerden hiç taviz verilemedi. Bozmak, yıkmak, kapatmak bir de heykel yapmak.

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