CHP'li Haluk Pekşen'den İstanbul Havalimanı skandalı!

Çok saçma. O kadar yatırım yapılmış bir havaalanını tribünlere oynamak için kapatmak sığ bir düşünce. Bu kafayla ülke yönetilmez, rövanşist yaklaşımlar ülkeye zarar verir.

Siz ilk nasıl iktidar olacaksınız onu düşünün!

1938'den günümüze ilkelerden hiç taviz verilemedi. Bozmak, yıkmak, kapatmak bir de heykel yapmak.